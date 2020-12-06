Синоптики рассказали, какую погоду могут ждать россияне на Новый год

https://static.news.ru/photo/224b9c36-37e1-11eb-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Север европейской части РФ, центральные субъекты, Приморский край и побережье Тихого океана во второй половине декабря окажутся во власти циклонов. Из-за этого в данных регионах погода будет теплее обычного, считают в центре «Фобос».

Холодная температурная аномалия, отмечают метеорологи, охватит юг Русской равнины, Урала, Сибири и большую часть Дальнего Востока. В частности, в Сибири средняя температура в период новогодних праздников может превысить норму на 5 и более градусов по Цельсию.

По мнению ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, к Новому году высота снежного покрова в Москве может достичь 13 сантиметров, а температура воздуха в последней декаде декабря начнёт колебаться от минус 6 до минус 11 градусов по Цельсию.

Эксперт отметил, что в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, считаются наиболее хмурыми и тёмными в году. Москве за 31 день «положено» не больше одного дня с ясной погодой. Если бы солнце светило каждый день, тогда набралось бы около 225 часов. Но такого в декабре в средних широтах не бывает. Обычно в столице наблюдается около 18 солнечных часов.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Московском регионе прогнозируется холодная «марсианская» погода без снега, но с сильными морозами до минус 14 градусов. По его словам, с 4 декабря на погоду в столице будет влиять сибирский антициклон, центр которого расположился над Уралом. С каждым днём солнца в Москве будет всё больше. С 6 декабря в регион придут холода, а на следующей неделе столбики термометра опустятся до минус 9–14 градусов ночью и минус 3–8 градусов днём. К следующим выходным температура воздуха, по прогнозам, незначительно повысится, так как влияние антициклона будет ослабевать. Прогнозируется небольшой снег, писал NEWS.ru.