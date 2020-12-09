На Россию надвигается аномальный холод

https://static.news.ru/photo/df9b15f2-3a50-11eb-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни в Центральный, Приволжский, и Южный федеральный округа и Калмыкию придут сильные морозы. Температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря, — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Кроме того, синоптик также отметил, что аномальный холод будет наблюдаться в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. Температура там также установится ниже нормы на 9 градусов.

Специалисты Гидрометцентра ожидают в Москве в среду малооблачную погоду, на дорогах города может образоваться гололёд. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днём опустится до минус шести градусов, в ночь на четверг может похолодать до 11 градусов мороза, сообщал NEWS.ru.