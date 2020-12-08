Метеорологи предупредили о гололёде в Москве

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Специалисты Гидрометцентра ожидают в Москве в среду малооблачную погоду, на дорогах города может образоваться гололёд.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днём опустится до минус шести градусов, в ночь на четверг может похолодать до 11 градусов мороза, пишет «Москва 24» со ссылкой на Гидрометцентр.

Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление будет держаться в районе 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье метеорологи прогнозируют более низкие температуры. Днём в среду похолодает до 4–9 градусов ниже нуля, ночью температура опустится до 14 градусов мороза.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в центре и на юге европейской территории РФ установится мощный блокирующий антициклон. По его словам, каждый день будет неизменчивая, солнечная и морозная погода.