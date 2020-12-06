Синоптик предупредил о пришедшем в европейскую Россию мощном антициклоне

https://static.news.ru/photo/ef456f86-3819-11eb-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца недели в центре и на юге европейской территории РФ установится мощный блокирующий антициклон. По его словам, каждый день будет неизменчивая, солнечная и морозная погода.

От дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией, — пояснил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что антициклон сформировался в Сибири, а потом двинулся на запад. Поэтому на юг западной Сибири и на юг средней Сибири до сих пор распространяется область высокого давления.

В центре европейской России в течение недели температуры будут на два градуса ниже нормы, южнее — на 5-7 градусов. Осадков быть не должно, подчеркнул синоптик.

На севере европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует... Очень высокие температуры: минус 3–5 градусов, — отметил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ночь на 6 декабря в столице и Подмосковье стала самой холодной с начала зимы. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, местами температура достигла 15 градусов мороза, по области, как всегда, холоднее всего было в Черустях — минус 15,4. Синоптик отметил, что холода принёс антициклон, который 5 декабря обеспечил ясную погоду.