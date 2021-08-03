Вильфанд рассказал, где в России до конца лета ещё можно ждать +43 градуса

До конца текущей недели на юге Европейской России продлится аномальная жара. В приморских городах температура воздуха поднимется до +35 градусов, в отдельных районах можно ожидать показателей на уровне 43 градусов жары. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, на юге страны установилась настолько жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не снижает температуру воздуха ниже 30 градусов.

До конца рабочей недели будет жаркая погода, это опасное явление. Отдыхающие едут за теплом, а там на самом деле жара... Даже на Черноморском побережье и в районе Сочи будет до 35 градусов. В Симферополе — 30–37 градусов, в Севастополе — 30–35 градусов, — сообщил Вильфанд.

Учёный подчеркнул, что в некоторых континентальных регионах РФ средняя температура достигнет +43 градусов. Это касается Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и на юга Ставрополья.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жаркой погоды в Москве ожидать уже не стоит.