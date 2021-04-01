Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

https://static.news.ru/photo/ccec301e-92f5-11eb-8f76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Верховный суд РФ поступил иск от общественной организации «Лига защитников пациентов» с требованием отменить введённый из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим. Этот иск не был удовлетворён.

В удовлетворении исковых требований отказать, — цитирует РИА Новости судью Анну Назарову.

В коллективном иске, под которым подписались около полутора тысяч человек, сказано, что ношение масок может быть опасным для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющих проблемы с органами дыхания. Организация просит также отменить ношение перчаток, использование антисептиков и соблюдение дистанции. Представитель истцов Александр Саверский на суде рассказал, что маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.

Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор. Представитель ведомства назвала доказательства истцов субъективными. Её поддержал и сотрудник Генпрокуратуры.

Как писал NEWS.ru, медицинские маски станут элементом культуры, россияне не откажутся от них никогда. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Онищенко напомнил, что ежегодно на территории России начинает расти заболеваемость гриппом, причём в страну приходят разные штаммы, поэтому ношение масок должно быть постоянным. Онищенко привёл в пример китайцев, корейцев и японцев, которые постоянно ходят в масках. По его мнению, это лучше, чем болеть каждый год. Вместе с тем Онищенко отметил, что обязательное ношение масок в связи с коронавирусом будет связано с темпами вакцинации в стране. Он считает их недостаточными.