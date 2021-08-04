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«Великий ум»: в Москве простились с Ясеном Засурским
Россия

«Великий ум»: в Москве простились с Ясеном Засурским

17:41, 04 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В здании факультета журналистики МГУ имени Ломоносова в Москве состоялась церемония прощания с отцом отечественной журналистики Ясеном Засурским. Возложение венков и цветов проходило во дворе журфака. 

Проститься с Засурским пришли сотни людей — коллеги, друзья и студенты. 

На закрытой гражданской панихиде в храме Святой Татианы при МГУ выступили ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главред «МК» Павел Гусев и другие. 

Удивительный человек, порядочный, великий ум. С ним хотелось говорить, общаться. Он очень много сделал для поколения, — сказал Гусев. 

1 августа стало известно о смерти Засурского. Профессору был 91 год.

Засурский был специалистом по зарубежной литературе, доктором филологических наук. Он автор более 200 научных работ, в том числе 16 монографий. В качестве декана возглавлял факультет журналистики 42 года — с 1965-го по 2007-й. 

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Малахов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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