«Великий ум»: в Москве простились с Ясеном Засурским

День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в московском парке Горького с традиционным купанием в фонтанах, горячительными напитками и арбузами — под угрозой: там не запланировано никаких праздничных мероприятий из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Купаться в фонтанах вообще запрещено правилами парка. То же ждало и петербургских десантников — местные власти напомнили им, что купаться в фонтанах нельзя, и пригрозили отключить подачу воды, если запрет будут нарушать. Тем не менее президент России Владимир Путин поздравил всех причастных, кто в голубых беретах. Как десантники отмечают свой праздник — в фотогалерее NEWS.ru.