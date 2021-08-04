«Великий ум»: в Москве простились с Ясеном Засурским

В здании факультета журналистики МГУ имени Ломоносова в Москве состоялась церемония прощания с отцом отечественной журналистики Ясеном Засурским. Возложение венков и цветов проходило во дворе журфака.
Проститься с Засурским пришли сотни людей — коллеги, друзья и студенты.
На закрытой гражданской панихиде в храме Святой Татианы при МГУ выступили ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главред «МК» Павел Гусев и другие.
Удивительный человек, порядочный, великий ум. С ним хотелось говорить, общаться. Он очень много сделал для поколения, — сказал Гусев.
1 августа стало известно о смерти Засурского. Профессору был 91 год.
Засурский был специалистом по зарубежной литературе, доктором филологических наук. Он автор более 200 научных работ, в том числе 16 монографий. В качестве декана возглавлял факультет журналистики 42 года — с 1965-го по 2007-й.
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Андрей Малахов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прощание с Ясеном Засурским на факультете журналистики МГУ
Сергей Лантюхов/NEWS.ru