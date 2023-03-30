Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники для защиты объектов

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно новому федеральному закону, вступившему в силу 30 марта 2023 года, сотрудникам ведомственной охраны объектов теперь разрешено сбивать беспилотные воздушные суда (БВС) в целях защиты от нападения. Закон предусматривает возможность пресечения нахождения БВС в воздушном пространстве для обеспечения безопасности охраняемых объектов, персонала ведомственной охраны или людей, находящихся на этих объектах.

Для этого могут использоваться специальные технические средства, например, для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, а также воздействия на их пульты управления. Закон также разрешает повреждение или уничтожение беспилотных аппаратов при необходимости.

Напомним, на днях в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По информации Telegram-канала SHOT, БПЛА обнаружил житель села Свитино поселения Вороновское. Дрон был окрашен в цвета украинского флага. Пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтвердил, что обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата найдены около железнодорожных путей в Новой Москве. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.