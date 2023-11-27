Важнейший для ВСУ авиазавод в Киеве попал под удар: что там производят РИА Новости: стратегический авиазавод ВСУ в Киеве попал под удар ВС РФ

Фото: МЧС Украины

Киевский авиационный завод в районе аэропорта Жуляны попал под ракетный удар. Что на этом предприятии производят для ВСУ, почему он стратегически важен для Украины и какой урон от атаки?

Что известно об ударе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по стратегически важному для ВСУ авиазаводу был нанесен удар ночью 24 ноября. Издание уточняет, что некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.

На кадрах атаки, которые Лебедев предоставил агентству, слышны звуки работы зенитной установки украинской ПВО, после чего появляются яркие вспышки и раздаются звуки взрывов.

«Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко», — констатировал Лебедев.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что делают для ВСУ на этом заводе

На данном авиационном предприятии производят беспилотники для украинской армии, сообщил подпольщик.

«По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — сообщил Лебедев.

Минобороны России эти данные не комментировало

Что известно об этом заводе

Речь идет о ГП «Завод 410 гражданской авиации». Он входит в перечень предприятий стратегического значения, а с 2015 года — в украинский военный госконцерн «Укроборонпром».

«По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов. Это район Жуляны — попадания пришлись по „Заводу 410“, известному как завод гражданской авиации», — уточнил Лебедев.

По каким объектам ВСУ бьют ВС РФ

Как неоднократно подчеркивали в Минобороны России, целями ВС РФ на Украине остаются объекты военного управления и связанные с ним объекты энергетической инфраструктуры.

23 ноября ведомство сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по узлу связи Вооруженных сил Украины на аэродроме в Хмельницкой области.

«Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области», — указали в МО РФ.

Минобороны России уточнило, что удары по объектам ВСУ наносили оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ, а также беспилотниками. С помощью этих средств поразили живую силу и военную технику украинской армии в 112 районах.

Чуть больше месяца назад подпольщик Лебедев сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), который выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ.

«21 сентября утром, около 6 часов, был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харькова. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе», — рассказывал он.

По его словам, харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении складов техникой на заводах. Все российские ракеты попадали кучно, удары были очень точными, добавил Лебедев.

Он также сообщил, что было зафиксировано шесть взрывов. После одного из них последовал большой выхлоп пламени.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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