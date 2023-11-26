Минобороны показало удары Су-25 по объектам ВСУ на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором экипажи штурмовиков Су-25 ВКС наносят удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. После поражения целей летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром, сообщила пресс-служба МО.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 200 военнослужащих на Донецком направлении, а также танк и шесть автомобилей. Российские войска отразили три атаки украинских штурмовых групп и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад противника в ДНР.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. На видео показана боевая работа экипажей истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М морской авиации Черноморского флота. В МО РФ отметили, что летчики поражают морские дроны и лодки ВСУ из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.

В Ростехе сообщили 24 ноября, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передал ВКС последнюю партию истребителей Су-35С. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что до конца 2023 года Минобороны также получит партию истребителей пятого поколения Су-57.