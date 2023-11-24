Российские ВКС получили новую партию Су-35С Ростех передал ВКС России партию истребителей Су-35С

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, входящий в ОАК госкорпорации «Ростех», передал Воздушно-космическим силам России последнюю партию истребителей Су-35С, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, которые приводит пресс-служба Ростеха, до конца 2023 года Министерство обороны РФ получит партию истребителей пятого поколения Су-57.

Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок, — сообщил Слюсарь.

Он добавил, что работники Комсомольского-на-Амуре завода, как и других выполняющих гособоронзаказ предприятий, трудятся в три смены. Гендиректор ОАК подчеркнул, что работники понимают необходимость и важность своей работы.

Ранее Новосибирский завод передал Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34. Истребители прошли наземные и летные испытания. В настоящий момент наиболее активно Су-34 применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Фронтовые бомбардировщики отличаются высокой маневренностью, благодаря чему выполняют широкий спектр задач.