Появилось видео уничтожения морских дронов ВСУ у Крыма МО РФ показало кадры поражения безэкипажных катеров и лодок ВСУ у Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. Кадры боевой работы экипажей самолетов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота показал телеканал «Звезда».

На видео показано, как российские летчики наносят удары по украинским морским дронам и лодкам. Истребители и бомбардировщики из состава дежурных сил уничтожают надводные цели из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы, отметили в пресс-службе флота.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО на Донецком направлении. В ролике показано поражение техники ВСУ ракетами, выпущенными с винтокрылой машины.

Также МО РФ обнародовало видео поражения опорного пункта ВСУ экипажем модернизированного танка Т-80БВМ Северного флота. Российские танкисты накрыли противника огнем с закрытой позиции на Артемовском направлении.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в ночь на 24 ноября ВСУ предприняли одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. По словам главы региона, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили и вывели из строя десятки украинских беспилотников.