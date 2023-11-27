В Ростовской области сбили беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменском районе Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в результате происшествия каких-либо разрушений не зафиксировано.

В 9:30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу, — написал Голубев.

Ранее украинский беспилотник обезвредили над Орловской областью. Дрон упал в промышленной зоне города Ливны, его нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы. В результате происшествия никто не пострадал.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев тем временем сообщил, что в Киеве удалось поразить авиазавод вблизи аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для украинских войск. По его словам, ракетный удар был нанесен ночью 24 ноября. Он предоставил видеозапись с моментом прилета, на которой сначала слышны звуки работы украинских систем противовоздушной обороны, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.