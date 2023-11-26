Над Орловской областью обезвредили украинский дрон Губернатор Клычков: силы РЭБ обезвредили украинский дрон над Орловской областью

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось обезвредить над Орловской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотник упал в промзоне города Ливны.

Друзья, сегодня вечером с помощью комплекса радио-электронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, — заявил губернатор.

Он также напомнил, что в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить по телефонам дежурной службы УФСБ по Орловской области, дежурной части УМВД России, либо на единый номер службы спасения — 112.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что армия России должна нанести удары по местам сборки украинских беспилотников. Депутат также отметил успешную работу российской ПВО по отражению атак дронов ВСУ. Минобороны РФ и власти регионов сообщали, что 26 ноября украинские БПЛА были сбиты в Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях.