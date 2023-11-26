Массовая атака дронов ВСУ на РФ 26 ноября. Как может ответить Москва? Швыткин заявил, что РФ должна ударить по местам сборки БПЛА в ответ на атаку ВСУ

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

России необходимо делать все возможное для упреждения нанесения ударов со стороны Украины, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Что он предложил?

Что известно об атаке украинских дронов утром 26 ноября

Российские силы противовоздушной обороны ночью и утром 26 ноября отразили атаку украинских беспилотников в Московской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, всего было сбито девять БПЛА самолетного типа, которые принадлежали Вооруженным силам Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО была отражена массированная атака дронов на российскую столицу.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — отметил глава столицы.

Позднее он рассказал еще о нескольких БПЛА, которые были сбиты на подлете к Москве.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в регионе сбили два дрона, один из которых потерял управление и врезался в жилой многоквартирный дом.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сказал глава области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как на это может ответить Россия

Швыткин пояснил, что Россия должна наносить точечные удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ответ на атаку своей территории.

«Мы должны вести постоянную напряженную борьбу, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами, с местами базирования, сборки соответствующих беспилотных летательных аппаратов», — объяснил парламентарий.

По его словам, сейчас российские силы ПВО достаточно успешно справляются с украинскими БПЛА.

«Они делают все максимально возможное, чтобы не был нанесен урон нашей инфраструктуре и жителям нашей страны», — подчеркнул Швыткин.

Депутат объяснил, что главная цель подобных атак по территории России — посеять среди населения панику и попытаться нанести хоть какой-то ущерб военным объектам.

Откуда ВСУ пытались нанести удар по территории России

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что атака на Липецк, Тулу и Москву была произведена из соседних регионов, к этому могут быть причастны украинские беженцы.

«То, что дроны долетели до Москвы, означает, что их запускали из соседних регионов — та же Тула, Липецк, Брянск. Дело в том, что на территории России сейчас много беженцев, которые якобы приехали с Украины, чтобы спастись. Часть из них оказалась здесь по заданию. И поэтому нельзя исключать, что в будущем число этих беспилотников будет расти», — объяснил эксперт.

Липовой считает, что атака сразу на несколько регионов России, скорее всего, готовилась заранее, но силы ПВО прекрасно справились со своей работой, поразив все цели.

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