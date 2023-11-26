Взрыв сбитого над Подольском беспилотника попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв сбитого над Подольском беспилотного летательного аппарата. На опубликованных кадрах слышен резкий звук, после которого у автомобилей на парковке сработала сигнализация.

Исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале уточнил, что части беспилотника упали на территории деревни Луковня. Дрон был сбит на подлете к Москве, сообщил он.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сформирован штаб по выяснению всех деталей произошедшего, — добавил Артамонов.

И.о. главы округа отметил, что ситуация находится на его личном контроле. При необходимости к месту происшествия будут отправлены дополнительные аварийные бригады. В результате происшествия никто не пострадал, уточнил он.

Артамонов также сообщил, что при осмотре территории были обнаружены повреждения четырех домовладений. Обломки БПЛА выбили стекла. Гражданам будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила четвертый по счету беспилотник в Туле. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.