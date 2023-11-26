Рогозин: российские бойцы отомстили ВСУ за смерть военкора Максудова Рогозин: ВС России устроили акт возмездия ВСУ за смерть военкора Максудова

Фото: МО РФ

ВС России отомстили подразделению Вооруженных сил Украины, которое отвечает за управление дронами-камикадзе, сообщил в Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, именно они несут ответственность за гибель военного корреспондента Бориса Максудова и мирных жителей.

Бойцы 19-й мотострелковой дивизии, в зоне ответственности которой появилось украинское подразделение операторов дронов-убийц, нападающих на мирное население прифронтовых деревень, а также на группу российских журналистов, результатом чего стала гибель военного корреспондента «Россия 24» Бориса Максудова, решили провести акции возмездия и выжечь гнезда бандеровцев, — написал Рогозин.

Он уточнил, что российские бойцы при помощи дрона обнаружили место, откуда ВСУ управляли своими беспилотниками. БПЛА России некоторое время кружил над целью, чтобы взять оптимальное направление удара. В итоге атака была проведена успешно.

Военкор Борис Маскудов 22 ноября попал под обстрел ВСУ в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. На следующий день телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его коллега умер от полученных ран. 25 ноября Маскудова похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве.