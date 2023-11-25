Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

Военного корреспондента «России 24» Бориса Максудова, погибшего в зоне специальной военной операции, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости. По данным агентства, на церемонии играл траурный оркестр, а почетный караул дал троекратный залп в соответствии с воинскими почестями.

Прощальное слово о погибшем сказал депутат Госдумы, ведущий «России 1» Евгений Попов. Он отметил, что Максудов был уникальным и профессиональным человеком.

Он был уникальный человек, редко когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Все, что умел, раздавал, — отметил Попов.

22 ноября корреспондент ВГТРК попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. На следующий день телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его коллега умер от полученных ран.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Максудова орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении профессионального долга.