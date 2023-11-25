Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Максудова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича, — говорится в сообщении.

22 ноября корреспондент ВГТРК Максудов попал под обстрел ВСУ. По данным Минобороны России, по району, где находился журналист, был нанесен удар с беспилотника. Впоследствии Максудов умер от полученных ран.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал гибель Максудова, попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины в Запорожской области, большой трагедией для всего журналистского корпуса. По его словам, корреспондент профессионально и мужественно выполнял задачи в зоне спецоперации, объективно освещая обстановку.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что у киевского руководства практически не остается других возможностей заявить о себе в ходе СВО, кроме использования террористических методов. По его словам, украинское командование пытается нивелировать неудачи на фронте громкими инфоповодами, поэтому прибегает к диверсиям и атакам.