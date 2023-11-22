Российский журналист получил ранение при атаке беспилотника ВСУ в Запорожье Минобороны: журналист «России 24» Максудов ранен при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье

Фото: МО Украины

Украинские войска атаковали с помощью беспилотников группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Борис Максудов, один из корреспондентов «России 24», был ранен.

В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, — говорится в сообщении.

Журналиста эвакуировали в медучреждение Минобороны. В ведомстве заверили, что ему оказана вся необходимая медпомощь и угрозы для жизни Максудова нет.

В начале ноября оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что при обстреле района погибли два человека и еще 12 получили ранения. По его словам, в числе пострадавших трое журналистов и два сотрудника МЧС.

В октябре прошлого года в Херсоне двое журналистов телерадиокомпании «Таврия» погибли при обстреле. В мае 2022-го стало известно о гибели на Украине французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа. В марте, почти сразу после начала боевых действий, в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина.