Опубликованы кадры повреждений многоэтажки в Туле после атаки БПЛА

Фото: МО Украины

В Сети появилось видео повреждений многоэтажного дома в Туле после попадания обломков беспилотника ВСУ. На кадрах видно, что на 12-м этаже разворотило балкон, также выбиты стекла на нескольких окнах. По данным Telegram-канала Baza, взрывотехники проверили здание.

Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

Позднее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку. Жителей одного из подъездов многоэтажного дома в Туле, в который влетел дрон ВСУ, временно разместили в ближайшем здании детского сада и гостиницах, с ними ведут работу психологи. Они смогут вернуться в свои квартиры по завершении работы следственных групп.

О двух сбитых силами ПВО беспилотниках сообщал также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших.