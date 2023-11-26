Жильцов пострадавшего от беспилотника дома в Туле разместили в детсаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей одного из подъездов многоэтажного дома в Туле, в который влетел дрон ВСУ, временно разместили в ближайшем здании детского сада и гостиницах, с ними ведут работу психологи, сообщает Telegram-канал Mash. Жители дома смогут вернуться в свои квартиры по завершении работы следственных групп, уточняет канал.

По информации канала, взрывотехники обследовали дом, расположенный по улице Хворостухина, взрывчатых веществ обнаружено не было. Также сообщается, что ударной волной выбило окна с другой стороны многоэтажки.

В ночь на 26 ноября российские регионы массово атаковали украинские дроны. В Министерстве обороны РФ заявили, что над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал о ранении стопы у одного из жителей региона в результате налета дронов. Глава региона уточнял, что потерявший управление беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина.

О двух сбитых силами ПВО беспилотниках сообщал также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй — что был сбит еще один беспилотник.