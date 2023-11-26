Пострадавший от БПЛА дом в Туле проверили на наличие взрывчатых веществ SHOT: оперативники не нашли взрывчатых веществ на месте падения БПЛА в Туле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывчатых веществ после попадания беспилотника в дом в Туле не обнаружено, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, оперативные службы продолжают исследовать территорию и собирать обломки дрона.

Модель беспилотника на данный момент установить не удалось. Его обломки отправят на экспертизу. Жителей пострадавшего дома пока не пускают в квартиры.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о массированной атаке беспилотников на российские регионы. Дроны были уничтожены в том числе над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле попал на камеры. По данным Telegram-канала Mash, пострадал один человек, медики диагностировали у него легкое ранение стопы. Губернатор региона Алексей Дюмин позднее подтвердил, что над Тулой были сбиты два беспилотника, один из них попал в многоэтажку.

Жителей пострадавшего дома разместили в ближайшем здании детского сада и гостиницах. Они смогут вернуться по завершении работы следственных групп. В настоящее время с ними общаются психологи.