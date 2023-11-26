ВСУ атаковали Белгородскую область артиллерией, гранатометами и БПЛА Гладков: за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 35 раз

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки в различных населенных пунктах Белгородской области зафиксировано 35 прилетов, не считая атак беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины обстреливали регион с применением артиллерии и гранатометов. В результате атаки никто не пострадал.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда и пять гранатометных выстрелов, по селу Устинка — девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Обстрелам также подверглись села Богун-Городок, Вериговка, Пороз, Репяховка, Муром и хутор Старый. Там зафиксировано 14 прилетов. Помимо прочего, три раза вышеуказанные населенные пункты атаковали дроны-камикадзе. В селе Пороз обстрелу подвергся инфраструктурный объект связи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия попыталась нанести урон энергосистеме республики. Часть территории ДНР была обесточена, аварийные бригады устраняют последствия.