В Киеве поражен авиазавод, где производят дроны для ВСУ РИА Новости: авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что при ракетных ударах Вооруженных сил России по Киеву пострадал авиазавод вблизи аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для украинских войск. Он уточнил, что удар был нанесен ночью 24 ноября. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Была нанесена серия ударов <...>. Это район Жуляны — попадания пришлись по «Заводу 410», известного как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ, — сказал он.

Он предоставил видеозапись с моментом прилета, на которой сначала слышны звуки работы украинских систем противовоздушной обороны, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов. Лебедев, ссылаясь на слова очевидцев, передавших видео, подчеркивает, что «было очень громко».

В ночь на 25 ноября серия взрывов прогремела в центре Киева и в районе аэропорта Жуляны, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в ночном небе наблюдалось большое количество беспилотников. Утром компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении линий электропередачи в центральной части Украины, предупредив жителей о возможных перебоях с электричеством до завершения восстановительных работ. Также из-за отключения электричества в Киеве перестала работать станция метро «Лесная».