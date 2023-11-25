После взрывов в Киеве перестала работать станция метро «Лесная»

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В Киеве после утренних взрывов перестала работать станция метрополитена «Лесная», причиной стало обесточивание, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны». Он опубликовал видеозапись с камер наблюдения на соседней станции метро «Дарница». На кадрах видно, как толпа киевлян в спешке пытается пройти через турникеты.

Утром 25 ноября украинские СМИ сообщили о новых взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщают о массированной атаке российских дронов «Герань». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что в «Киеве громко» и силы ПВО сбивали российские дроны. По его словам, ВС РФ провели «самую массированную атаку дронов на Киев» за все время проведения спецоперации. Воздушная тревога длилась шесть часов, пострадали пять человек. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

В ночь на 25 ноября сообщалось, что в Киеве прогремела серия взрывов. Также воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.