В Киеве прогремели взрывы «Зеркало недели»: в Киеве произошла серия взрывов

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщил Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели». Жителей города призвали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

Киев, снова серия громких взрывов, — говорится в публикации.

Накануне в Запорожской области прогремел взрыв, сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Также военкор сообщал о взрывах в городе Павлодаре Днепропетровской области Украины. В регионе, а также в Николаевской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Вооруженные силы России 24 ноября атаковали аэродромы ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях. Как заявлял военкор Евгений Поддубный, удар российских войск пришелся по объекту в Вознесенске, расположенному к северу от Николаева. Помимо этого сообщалось об атаке ВС РФ по целям на военном аэродроме около Кривого Рога.

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад может сократить объем помощи Киеву, но полностью от своей политики не отступится. Он считает, что эти страны продолжат до последнего накачивать Украину оружием. Политик добавил, что так будет продолжаться до тех пор, пока у Москвы не кончится терпение и она не положит происходящему конец.