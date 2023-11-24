В Запорожье прогремел взрыв Военкор Котенок сообщил о взрыве в Запорожье

Фото: ДСНС Украины

В Запорожской области прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, предварительно, российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Взрыв в Запорожье. Предварительно, ракетный прилет по объекту ВСУ, — написал Котенок.

Военкор также сообщал о взрывах в городе Павлодаре Днепропетровской области Украины. В регионе, а также в Николаевской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Накануне Вооруженные силы России атаковали аэродромы ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях. Как заявлял военкор Евгений Поддубный, удар российских войск пришелся по объекту в Вознесенске, расположенному к северу от Николаева. Помимо этого сообщалось об атаке ВС РФ по целям на военном аэродроме около Кривого Рога.

Ранее российские «Ночные охотники» нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. В ходе операции вертолеты использовали управляемые ракеты и уничтожили отряды противника, которые засели в нескольких домах.