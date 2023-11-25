Киевлян предупредили о перебоях с электричеством из-за повреждений ЛЭП «Укрэнерго» сообщила о повреждениях ЛЭП в центральном регионе Украины

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Линии электропередачи в центральной части Украины получили повреждения, сообщила в Telegram-канале компания «Укрэнерго». На время восстановительных работ энергоснабжение в Киеве и Киевской области может быть ограничено, предупредили в организации.

Магистральные воздушные линии электропередачи «Укрэнерго» и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены. Надежность энергопитания в регионе снижена, — говорится в сообщении.

Специалисты уже приступили к ремонту ЛЭП. Жителей Украины призвали не перегружать электросети до завершения восстановительных работ.

25 ноября в украинских СМИ писали о взрывах в центральных районах Киева и в районе аэропорта Жуляны. Киевский мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. По словам очевидцев, в небе наблюдалось много беспилотников. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин приводил сообщения, в которых говорилось о массированной атаке российских дронов «Герань». Минобороны РФ не комментировало эту информацию. По данным Минэнерго Украины, в центре Киева оказались обесточены 77 жилых домов и 120 учреждений.

После взрывов в Киеве также перестала работать станция метро «Лесная», сообщали местные СМИ. В Сети появилась запись с камер наблюдения на соседней станции «Дарница». На кадрах видно, как люди в спешке проходят через турникеты.