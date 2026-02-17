Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026

В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала

От удара ВСУ по командному пункту погиб главред военного журнала «Ахмат» Порсев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В зоне СВО погиб главный редактор военного журнала «Ахмат» ефрейтор Павел Порсев с позывным Мажор, сообщил глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его информации, журналист погиб при ударе ВСУ по командному пункту три дня назад, 14 февраля.

При исполнении воинского долга героически погиб главный редактор журнала «Ахмат» Павел Порсев, известный под позывным Мажор. <…> Он погиб в результате прилета по командному пункту, — написал Алаудинов.

Павел Порсев служил в 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Помимо службы, он занимался военной журналистикой: был главным редактором журналов «Ахмат», «Победоносец» и «Алга». За свои заслуги он был награжден государственными и ведомственными медалями, в том числе медалью «За взятие Авдеевки».

Ранее Алаудинов сообщал, что заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром погиб в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в Харьковской области. Трагедия произошла в районе Казачьей Лопани.

