В таможне отрицают усиление контроля на товары для нужд СВО

Фото: customs.gov.ru

Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация об усилении таможенного контроля за товарами, направляемыми в Россию для нужд СВО, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ФТС. По словам представителей ведомства, оформление этих товаров находится лично под контролем руководства.

Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС, — говорится в сообщении ФТС в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что если у граждан возникла проблема с оформление товаров, они могут направить запрос в чат-бот ФТС России, приложив номер декларации. Модераторы чата должны оперативно дать обратную связь.

Ранее президент России Владимир Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта в стране. Он также заявил о росте эффективности таможенного контроля. По его словам, эффективность таможенного контроля в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросла на 65%.

Ранее Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России потребовал от властей более высоких темпов работы и максимально реалистичной оценки ситуации. Он уточнил, что требование относится почти ко всем направлениям работы, а не только к военной операции на Украине.