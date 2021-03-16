В Счётной палате предупредили о риске нового топливного кризиса

https://static.news.ru/photo/1112c3c2-9eee-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года. Об этом говорится в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год.

По данным РИА Новости, аудиторы напоминают , что увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры. Эксперты отмечают, что в настоящее время существует риск повторения роста розничных цен на топливо, что может привести к социальной напряжённости в стране.

В ответ на это, в Минэнерго заявили, что уже приняли ряд шагов по сдерживанию роста розничных цен на бензин и дизельное топливо, и на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время продолжает играть важную роль демпферный механизм, разработанный в 2018 году. Он минимизирует эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в РФ. Так, благодаря данному механизму в 2020 году цены на топливо на АЗС удерживались в рамках инфляции: например, розничная стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

Сообщается, что в настоящее время Минэнерго и Минфин занимаются корректировкой демпфирующего механизма с учётом изменившихся реалий мирового рынка. Как заявил вице-премьер Александр Новак, нововведения могут заработать с 1 мая. При этом источники РИА Новости указывают, что демпфер по бензину может быть скорректирован в 2021 году, а по дизельному топливу — только в 2022 году.

Также с целью избежания кризиса наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растут запасы топлива и его выпуск. С марта увеличен норматив продаж нефтепродуктов на бирже

В рамках демпфирующего механизма, в случае, если стоимость бензина и дизельного топлива на экспорт выше, чем внутри РФ, государство компенсирует нефтяным компаниям часть разницы, чтобы избежать повышения цен внутри страны. Если же отечественные цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж.

В настоящее время условные цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Счётной палате оценили траты средств ФНБ на поддержку экономики.