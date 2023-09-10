В «Сбере» заявили об «эволюции» телефонных мошенников Замглавы «Сбера» Кузнецов: мошенники начали использовать АТС для обзвона жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В телефонном мошенничестве произошла своего рода «эволюция», рассказал ТАСС заместитель главы «Сбера» Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленники начали использовать автоматические телефонные станции (АТС). Такой способ у злоумышленников уже вдвое популярнее звонков через мессенджеры.

К сожалению, в телефонном мошенничестве в последнее время наблюдается своего рода «эволюция». После того как операторов связи обязали блокировать звонки с подменных номеров, злоумышленники сначала переключились на звонки через мессенджеры. А сегодня их главным инструментом стали виртуальные АТС: доля такого способа звонков уже превысила долю мессенджеров вдвое, — рассказал Кузнецов.

Замглавы «Сбера» объяснил, что регистрация компаний происходит через подставных лиц. Они покупают у операторов сотовой связи «номерную емкость». Затем происходит обзвон жителей России, в том числе мошенниками с Украины, добавил Кузнецов.

Он также заявил, что количество кибератак на организации финансовой сферы остается повышенным. При этом Кузнецов добавил, что так называемая «IT-Армия Украины» сместила фокус на менее защищенные ресурсы, в том числе имеющие отношение к региональным органам государственной власти.