В «Сбере» рассказали, какие ресурсы стали основной целью «IT-Армии Украины» Замглавы «Сбера» Кузнецов: хакеры сместили фокус на региональные ресурсы

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Количество кибератак на организации финансовой сферы остается повышенным, рассказал ТАСС заместитель главы «Сбера» Станислав Кузнецов. При этом фиксируется смещение фокуса на менее защищенные организации. По его словам, теперь «IT-Армия Украины» атакует в том числе ресурсы региональных органов госвласти РФ.

При этом отмечу новый тренд в действиях киберпреступников. <...> С апреля 2023 года произошло смещение фокуса на менее защищенные организации. Со стороны так называемой «IT-Армии Украины» состоялись атаки, в том числе, к сожалению, результативные, на ресурсы региональных органов государственной власти РФ, небольшие коммерческие банки и страховые компании, — рассказал Кузнецов.

На протяжении всего прошлого года атаки проводились на крупные системно значимые компании, имеющие продвинутую систему защиты, уточнил он. Злоумышленники осознали, что подобные шаги имеют очень невысокую эффективность. В связи с этим у хакеров появился «новый тренд», объяснил замглавы «Сбера».

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за атаками на критическую информационную структуру России стоят США. По его словам, американские хакеры действуют «под украинским флагом».