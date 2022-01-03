В России засекретят закупки силовых структур

Закупки по линии Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки страны, Федеральной службы безопасности, Росгвардии, Министерства обороны и подведомственных учреждений этих организаций будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <...> Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия, — говорится в документе.

В этот список также входят СВР, ФСБ, Росгвардия и ФСО. Кроме того, могут быть включены и другие силовые ведомства в список, который обнародовало ведомство.

Ранее стало известно, что ежегодно МВД, Росгвардия, Минобороны, ФСИН и МЧС тратят миллиарды рублей из бюджета на обязательное государственное страхование своих сотрудников в случае их гибели, увечий или получения инвалидности. Некоторые ведомства при этом отказываются вести дела со страховыми компаниями, предлагающими более скромные суммы.