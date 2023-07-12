В России запретят закупку иностранных дронов для госзаказов Замглавы Минпромторга: Россия до конца 2023 года запретит госзакупки иностранных дронов для гражданских нужд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России до конца года запретят госзакупку иностранных дронов для реализации гражданских нужд, сообщило РИА Новости со ссылкой слова первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова. По его словам, осенью также будут названы требования по локализации беспилотников. При этом национальный проект по развитию беспилотных систем представят 1 сентября 2023 года.

До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа, — сказал Осьмаков.

Ранее почти в 60 российских регионах ввели запрет на запуск беспилотников. Так, в Москве и Подмосковье запретили полеты БПЛА 3 мая, о чем было объявлено вскоре после атаки двух дронов на Кремль в ночь накануне. В некоторых регионах запрет на беспилотники действует с 2022 года, в том числе в Нижегородской области, где в конце мая полиция начала искать авторов ролика, на котором трактористы из Арзамаса распахали на поле огромную надпись «Я русский». Агрономы попали в поле зрения МВД из-за того, что видео было снято на квадрокоптер.

Кроме того, 4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку дронов на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удары беспилотников в Московской области и в Новой Москве. Собянин отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.