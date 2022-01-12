В России запретили ввоз скота и мясопродуктов из Казахстана

Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана из-за вспышки ящура, которая способна передаваться от животного к человеку. Запрет вступил в силу 12 января, говорится в сообщении на сайте ведомства. Днём ранее аналогичный запрет был введён в Белоруссии.

Запрет распространяется на все виды восприимчивых к ящуру животных, а также животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных.

Также к ввозу на территорию России из Казахстана запрещены следующие продукты: сырое мясо, мясопродукты, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырьё, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.

По инициативе Россельхознадзора на этой неделе на площадке Евразийской экономической комиссии в видеоформате для обсуждения этой темы были организованы два заседания с участием уполномоченных в области ветеринарии ведомств стран ЕАЭС, — говорится в сообщении ведомства.

На совещании также обсуждался вопрос проведения объединённого эпизоотического расследования с участием экспертов из России, Белоруссии, Армении и Киргизии.

В том числе нельзя будет ввозить из Казахстана бывшее в употреблении оборудование, которое применялось для содержания и убоя скота.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН разработать вакцину от африканской чумы свиней (АЧС) для сельскохозяйственных животных до 2024 года. В 2021-м распространение вируса существенно повлияло на производство свинины в стране. Она отметила, что сроки разработки вакцины переносятся ежегодно. При этом готовы соответствующие документы, предусмотрено финансирование, участия в проекте ждут предприниматели. Абрамченко назвала африканскую чуму свиней, ящур и другие заболевания животных основными угрозами для развития животноводства и ветеринарной безопасности.