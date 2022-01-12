В России запретили ввоз скота и мясопродуктов из Казахстана
Россельхознадзор с 12 января временно запретил ввоз скота и мясопродуктов из Казахстана
Никита Чайка
Никита Чайка
18:35, 12 января 2022
Фото: pixabay.com
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Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз животных и продуктов животноводства из Казахстана из-за вспышки ящура, которая способна передаваться от животного к человеку. Запрет вступил в силу 12 января, говорится в сообщении на сайте ведомства. Днём ранее аналогичный запрет был введён в Белоруссии.
Запрет распространяется на все виды восприимчивых к ящуру животных, а также животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных.
Также к ввозу на территорию России из Казахстана запрещены следующие продукты: сырое мясо, мясопродукты, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырьё, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.
По инициативе Россельхознадзора на этой неделе на площадке Евразийской экономической комиссии в видеоформате для обсуждения этой темы были организованы два заседания с участием уполномоченных в области ветеринарии ведомств стран ЕАЭС, — говорится в сообщении ведомства.
На совещании также обсуждался вопрос проведения объединённого эпизоотического расследования с участием экспертов из России, Белоруссии, Армении и Киргизии.
В том числе нельзя будет ввозить из Казахстана бывшее в употреблении оборудование, которое применялось для содержания и убоя скота.
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