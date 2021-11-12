Минобрнауки и РАН поручили создать вакцину от африканской чумы свиней

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН разработать вакцину от африканской чумы свиней (АЧС) для сельскохозяйственных животных до 2024 года. В 2021-м распространение вируса существенно повлияло на производство свинины в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства <...>. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных, — сказала Абрамченко в ходе заседания противоэпизоотической комиссии.

Она отметила, что сроки разработки вакцины переносятся ежегодно. При этом готовы соответствующие документы, предусмотрено финансирование, участия в проекте ждут предприниматели.

Абрамченко назвала африканскую чуму свиней, ящур и другие заболевания животных основными угрозами для развития животноводства и ветеринарной безопасности. В сообщении кабмина отмечается, что в РФ выявлено 112 инфицированных АЧС объектов разведения домашних свиней в 38 субъектах. Данное заболевание также выявлено у диких кабанов в 19 субъектах.

Ранее генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв сообщил, что африканская чума свиней стала одной из причин подорожания свинины с начала 2021 года почти на 13%. Так, в 2020-м прирост снизился до 9%, а по итогам текущего года динамика составит минимальные 1,5-2%, спрогнозировал эксперт.

По словам Ковалёва, эпизоотическая обстановка начала обостряться в конце прошлого года — серьёзный фон образовался в Тверской, Курской и Тамбовской областях. Вспышки также фиксируются в Брянской, Псковской, Белгородской областях и в других регионах.