В России зафиксировали новый вид спам-звонков из-за рубежа

Новый вид звонков и СМС от злоумышленников из-за границы фиксируют российские операторы сотовой связи. Они представляют собой записи с призывами или просьбой помочь родственникам. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службах сотовых компаний.

В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и СМС от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам, — рассказали в МТС.

В компании также зафиксировали несколько случаев рассылки СМС с призывами разного толка. Оператор устранил данную проблему.

Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь, — отметили в Tele2.

Там сообщили также о голосовом спаме и механических вызовах. Оператор призывает абонентов через личные кабинеты самим по возможности блокировать подобные вызовы.

В компании «Мегафон» сообщили, что ведут борьбу по блокировке нежелательных звонков на постоянной основе.

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