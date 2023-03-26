В России задумались, как лететь на Марс без европейцев Роскосмос: РФ прорабатывает возможность изучения Марса при несостоявшейся с ЕКА миссии

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Роскосмос вместе с Российской академией наук в настоящее время прорабатывают возможность исследования Марса с учетом задела миссии «ЭкзоМарс-2022». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Там уточнили, что ранее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) отвергли предложение России запустить миссию в 2024 или 2026 году.

Специалистами госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывается возможность исследований Марса с учетом задела, созданного в рамках проекта «ЭкзоМарс», в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров, — отметили в пресс-службе.

Также в Роскосмосе сообщили, что знают о планах европейцев по запуску марсохода в октябре 2028 года без участия России. В компании пожелали коллегам из ЕКА успехов в этом запуске.

О решении прекратить сотрудничество с РФ по программе «ЭкзоМарс» в июле 2022 года сообщил глава ЕКА Йозеф Ашбахер. В Роскосмосе на это заявили, что РФ может самостоятельно реализовать свою часть проекта на национальном уровне или с привлечением специалистов из дружественных стран.

В ноябре стало известно о полном отказе ЕКА от сотрудничества с Россией по исследованию Марса.

Ранее советский космонавт Александр Александров предположил, что создание космической техники, способной отправить человека хотя бы к Луне, продвигается медленно, в подобных условиях пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет.