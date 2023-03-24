Советский космонавт назвал сроки полета человека на Марс Космонавт Александров: пилотируемый полет на Марс состоится через 50 лет или позже

Фото: Pixabay

Создание космической техники, способной отправить человека хотя бы к Луне, продвигается медленно, в подобных условиях пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал советский космонавт Александр Александров. Он также отметил, что для выполнения марсианской миссии, вероятно, придется отправлять не один корабль, а как минимум два.

Я думаю, что, честно говоря, раньше чем через 50 лет человек на Марс не ступит, — сказал космонавт.

Он напомнил, что корабль Starship компании SpaceX Илона Маска «пока не дышит еще», отработка сверхтяжелой ракеты SLS «тоже не так легко идет», а корабль Orion для полетов к Луне так и не прошел сертификацию в США.

Также Александров подчеркнул, что пилотируемый полет на Марс может оказаться крайне рискованным мероприятием, в связи с чем рядом с основным кораблем придется посылать в полет резервный, чтобы экипаж сумел вернуться на Землю.

По словам космонавта, перед отправкой миссии необходимо удостовериться, что члены экипажа не заболеют или точно выздоровеют в случае болезни. Также на корабле следует обеспечить высокий уровень радиационной безопасности.

Не исключил космонавт и трудностей с посадкой и взлетом с Марса, однако при этом отметил, что человечество «засиделось» на орбитальных станциях вокруг Земли.

Ранее основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск предположил, что первые люди высадятся на поверхность Марса в течение десяти лет. В настоящее время компания разрабатывает корабль многоразового использования Starship, предназначенный для полетов на Красную планету, он рассчитан на сто человек.