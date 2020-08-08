В России за сутки выявлено 5212 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1aa9361c-d94c-11ea-9e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 1334 из них обнаружены активно у контактных лиц без клинических проявлений.

Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347.

Также за сутки в России вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207.

Кроме того, зафиксировано 129 летальных исходов. Общее число — 14 854.

По состоянию на субботу, 8 августа, в мире коронавирусом заразились более 19,3 млн, более 721 тысячи умерли, более 11,7 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 942 008 человек, на втором Бразилия — 2 962 442, на третьем Индия — 2 088 611.

Также в первой десятке стран ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Ватикане — 12 человек. Населения государства-анклава составляет 825 человек.

В России — 882 347 случаев коронавирусной инфекции (+ 5 212 за последние сутки), 690 207 выздоровели (+6 615 за последние сутки). Умерли 14 854 человек (+129 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 246 84 (+691 за последние сутки) заболевших, 188 854 выздоровели (+1 278 за последние сутки), 4 560 умерли (+14 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в Чукотском автономном округе: 160 случая. При этом 149 человека выздоровели. От COVID-19 в округе умер один человек.

Как ранее писал NEWS.ru,

По данным Роспотребнадзора на 8 августа, в российских регионах провели свыше 30,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.