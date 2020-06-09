В России за «пьяное» ДТП с летальным исходом чаще всего дают до пяти лет

https://static.news.ru/photo/9e88bd94-aa4f-11ea-925e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чаще всего в России нетрезвых водителей, виновных в авариях с летальным исходом, осуждают на срок от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде РФ за 2019 год.

В общей сложности в течение прошлого года за соответствующее преступление осудили 848 человека. Девять из них отделались выплатой судебного штрафа, 125 были осуждены условно, 720 подсудимых отправили отбывать наказание в колонии.

За 2019 год 590 виновных в «пьяной» аварии, повлекшей смерть человека, получили срока от двух до пяти лет. Более 100 подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от года до двух лет. Семь человек приговорили к отбыванию наказания в течение нескольких месяцев. Санкция по части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает до 12 лет колонии. Однако за 2019-й наказание строже восьми лет заключения не назначали никому.

Особенности статистических данных с журналистами обсудил юрист Дмитрий Рощин. Он сказал, что, исходя из его личной практики, больше восьми лет за такое преступление дают крайне редко. Дело в том, что часто обвиняемые по этой статье оказываются на скамье подсудимых в первый раз, а сам проступок редко бывает сопряжён с отягчающими обстоятельствами.

Более того, нередко суды выносят наказания ниже низшей планки, предусмотренной уголовной статьей. Очень часто обвиняемые примиряются с родственниками погибших и предлагают им очень достойные компенсации, — цитирует Рощина РИА Новости.

8 июня в центре Москвы произошла авария с участием актёра Михаила Ефремова. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат артиста заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием и давать показания.