В России выросли цены на картошку и морковь

https://static.news.ru/photo/e9e3bf18-9249-11eb-89e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на картофель и морковь в России продолжили расти с 23 по 29 марта, хотя и более медленными темпами, чем на прошлой неделе. При этом огурцы и помидоры снова упали в стоимости, говорится в данных Росстата.

За счет снижения цен на огурцы — на 5,4%, и помидоры — на 2%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%. В то же время подорожали: морковь — на 3,1%, картофель — на 2,6%, капуста белокочанная — на 1,8%, лук — на 1,5%, яблоки — на 0,2%, — говорится в сообщении ведомства.

На предыдущей неделе подорожали варёная колбаса, сосиски и сардельки (0,5%), а также репчатый лук (2%), белокочанная капуста (1,5%) и яблоки (0,1%). С 16 по 22 марта картофель также подорожал на 3,1%, морковь — на 3,2%. При этом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем подешевела на 1%.

Как сообщал NEWS.ru, ограничения из-за пандемии COVID-19, ослабление рубля и снижение производства сырья в 2021 году могут привести к подорожанию кофейной и чайной продукции в России. Об этом журналистам рассказали представители отрасли.