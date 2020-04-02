В России вновь «заминировали» несколько самолётов

https://static.news.ru/photo/f8df88a6-74bf-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Неизвестные 2 апреля сообщили о минировании нескольких самолётов на территории России, часть из них находится в аэропорту Екатеринбурга. По всем сообщениям ведутся проверки.
На электронную почту поступило сообщение о минировании нескольких самолётов, в том числе находящихся в аэропорту Кольцово, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
В аэропорту Кольцово от комментариев отказались.
Как писал NEWS.ru, неизвестные сообщили о минировании пяти внутрироссийских рейсов 26 марта. Поступили анонимные сообщения о минировании рейсов Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Челябинск, Екатеринбург — Москва, Санкт-Петербург — Москва и Москва — Пермь.
Массовые угрозы минирования самолётов и аэропортов начали поступать 3 марта. Анонимы, угрожавшие взорвать российские лайнеры, вымогали биткоины.