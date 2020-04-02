В России вновь «заминировали» несколько самолётов

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В настоящее время под медицинским наблюдением на территории России находятся более 250 тысяч человек из-за подозрения в заражении коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля журналистам сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Сотрудники службы отметили, что в общей сложности с начала года под наблюдение специалистов попали с подозрением на COVID-19 свыше 360 тысяч человек. Однако к апрелю их количество снизилось на 145,4...