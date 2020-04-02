Россия

В России вновь «заминировали» несколько самолётов

11:55, 02 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные 2 апреля сообщили о минировании нескольких самолётов на территории России, часть из них находится в аэропорту Екатеринбурга. По всем сообщениям ведутся проверки.

На электронную почту поступило сообщение о минировании нескольких самолётов, в том числе находящихся в аэропорту Кольцово, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В аэропорту Кольцово от комментариев отказались.

Как писал NEWS.ru, неизвестные сообщили о минировании пяти внутрироссийских рейсов 26 марта. Поступили анонимные сообщения о минировании рейсов Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Челябинск, Екатеринбург — Москва, Санкт-Петербург — Москва и Москва — Пермь.

Массовые угрозы минирования самолётов и аэропортов начали поступать 3 марта. Анонимы, угрожавшие взорвать российские лайнеры, вымогали биткоины.

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