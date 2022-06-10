В России в полтора раз увеличились уголовные дела с криптовалютой «Известия»: в России в полтора раз увеличились уголовные дела с криптовалютой

Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

В 2021 году число судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, криптобиржами и майнингом, за год выросло в полтора раза — до 1531, пишут «Известия», со ссылкой на исследование компании RTM Group. Две трети эти дел были возбуждены по уголовным статьям. Отмечается, что криптовалюта чаще всего фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотических средств, так как она используется для их оплаты.

Больше всего — 954 судебных дела — в прошлом году было возбуждено по уголовным статьям. Ещё четверть разбирательств (365) приходится на гражданские дела, 9% (141) — на банкротные, 5% (71) — на административные, — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что среди других уголовных разбирательств — легализация и отмывание денежных средств, а также незаконные организация и проведение азартных игр.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко ранее заявил, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Парламентарий добавил, что на фоне удорожания энергоносителей и ресурсов задача в том, чтобы «не залезать в карман гражданам». По словам политика, решение об отвязке тарифов ЖКХ от инфляции было принято ещё весной.