«Не залезать в карман гражданам»: депутат ГД про повышение тарифов ЖКХ Депутат ГД Алексеенко рассказал про повышение тарифов ЖКХ без привязки к инфляции

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко заявил, что плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Парламентарий добавил, что на фоне удорожания энергоносителей и ресурсов задача в том, чтобы «не залезать в карман гражданам». По словам политика, решение об отвязке тарифов ЖКХ от инфляции было принято ещё весной, пишет URA.RU.

Индексация пройдёт без привязки к тем экономическим показателям, которые есть. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам, — рассказал Алексеенко.

Он отметил, что в этой ситуации пришлось выбирать между финансовой нагрузкой для граждан и предоставлением качественной услуги.

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин ранее заявил, что россияне могут на бесплатной основе получить медицинские услуги в частной клинике, если обратиться в те медучреждения, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эксперт отметил, что для этого нужно при себе иметь всего лишь полис ОМС. Полный перечень услуг, по словам учёного, должен быть опубликован на официальной странице клиники.