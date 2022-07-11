В России усложнится проверка юридической чистоты вторичного жилья В России с марта 2023 года усложнится проверка юридической чистоты вторичного жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С марта 2023 года в России существенно усложнится процедура проверки юридической чистоты вторичного жилья при его покупке. Об этом РИА Недвижимость рассказали эксперты рынка. Сложности возникнут из-за того, что Росреестр прекратит публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если её заказывали третьи лица.

Соответствующие изменения закона были утверждены в Госдуме 6 июля. В соответствии с новшествами, персональные данные третьим лицам будут предоставляться только с согласия собственника недвижимости. При этом имена владельцев, даты их рождения, указанные в ЕГРН, будут доступны им самим, их супругам, некоторым сотрудникам государственных органов и нотариусам.

Персональные данные могут быть предоставлены третьим лицам, но для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник должен обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН, — пояснили в пресс-службе Росреестра.

В свою очередь председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Дмитрий Точкин отметил, что для пользующихся нотариальными услугами при сделках с недвижимостью граждан ничего не изменится. Нотариус продолжит отвечать за юридическую чистоту недвижимости как и раньше.

Риелторы же считают, что новый порядок получения выписок из ЕГРН существенно усложнит процедуру проверки квартиры. Существует вероятность, что выписку придется заказывать несколько раз, тогда продажа недвижимости может затянуться на месяцы.