Компактные компьютеры от Apple — Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, представленные Apple в июне 2023 года, уже начали продавать в России, сообщает ТАСС Стоимость первого стартует от 250 тысяч рублей, второй можно будет купить от 470 тысяч рублей.
Новинки появились в продаже у ретейлера Re:Store и на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе МТС также сообщили, что начали продажи компьютеров.
Ранее специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев предупредил, что новая функция на основе технологий искусственного интеллекта, которую намеревается внедрить в свои гаджеты корпорация Apple, представляет потенциальную угрозу для пользователей. Он указал, что опцией имитации речи владельцев устройств могут воспользоваться различные мошенники.