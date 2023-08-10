В России стартовали продажи новых компьютеров от Apple В РФ начали продавать представленные Apple в июне Mac Studio M2 Max и M2 Ultra

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компактные компьютеры от Apple — Mac Studio M2 Max и M2 Ultra, представленные Apple в июне 2023 года, уже начали продавать в России, сообщает ТАСС Стоимость первого стартует от 250 тысяч рублей, второй можно будет купить от 470 тысяч рублей.

Новинки появились в продаже у ретейлера Re:Store и на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе МТС также сообщили, что начали продажи компьютеров.

Ранее специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев предупредил, что новая функция на основе технологий искусственного интеллекта, которую намеревается внедрить в свои гаджеты корпорация Apple, представляет потенциальную угрозу для пользователей. Он указал, что опцией имитации речи владельцев устройств могут воспользоваться различные мошенники.