В России стали закрываться сервисные центры Apple «Известия»: авторизованные сервисные центры Apple в России стали закрываться

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В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. Об этом пишут «Известия». Руководство сервисов сообщает клиентам, что больше не принимает технику на обслуживание, а все принятые ранее устройства будут возвращены владельцам.

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. В частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма — «Бробролаб» — объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность, — говорится в материале издания.

По информации «Известий», закрытие угрожает всем небольшим сервисам, не принадлежащим крупным ретейлерам. Такая ситуация связана с числом устройств, остающихся у пользователей в России. Их количество с каждым месяцем сокращается, а послегарантийный ремонт дорожает.

В газете напомнили, что в настоящее время Apple не поставляет в Россию запчасти и комплектующие напрямую, а распределяет через компанию, базирующуюся в одной из прибалтийских стран. Это значительно увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость послегарантийного обслуживания.

При этом игроки рынка отметили, что у ввезенных в рамках параллельного импорта устройств Apple затруднений с наличием запчастей не наблюдается.

Ранее сообщалось, что сроки гарантийного ремонта техники от компании Apple для россиян увеличатся до двух месяцев. Это связано с тем, что в американской компании не планируют продлевать соглашение с отечественными сервисными центрами.